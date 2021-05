Little Big выпустила песню в стиле Rammstein

Российская группа Little Big представила песню и видеоклип We Are Little Big, выполненные в стиле Rammstein.

Многие поклонники удивились из-за звучания трека и в комментариях написали, что коллектив «вернулся к истокам». Некоторые пользователи сравнили песню с композициями групп Rammstein и Jane Air. В свою очередь, фронтмен Little Big Илья Прусикин рассказал, что песня будет в новом альбоме, над которым работают музыканты в настоящий момент.

Ранее новый клип группы Little Big на композицию Sex Machine собрал на YouTube больше 2 млн просмотров менее чем за сутки.

Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении 2020», отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.