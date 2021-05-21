Little Big выпустила песню в стиле Rammstein

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Кадр из видео WE ARE LITTLE BIG группы Little Big Кадр из видео WE ARE LITTLE BIG группы Little Big
Кадр из видео WE ARE LITTLE BIG группы Little Big
YouTube

Российская группа Little Big представила песню и видеоклип We Are Little Big, выполненные в стиле Rammstein.

Многие поклонники удивились из-за звучания трека и в комментариях написали, что коллектив «вернулся к истокам». Некоторые пользователи сравнили песню с композициями групп Rammstein и Jane Air. В свою очередь, фронтмен Little Big Илья Прусикин рассказал, что песня будет в новом альбоме, над которым работают музыканты в настоящий момент.

Ранее новый клип группы Little Big на композицию Sex Machine собрал на YouTube больше 2 млн просмотров менее чем за сутки.

Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении 2020», отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.