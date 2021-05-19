Исландская группа не выступит на «Евровидении» вживую из-за коронавируса

Исландская музыкальная группа Daði og Gagnamagnið не будет выступать вживую на «Евровидении» в Роттердаме, пишет ТАСС.

Это решение было принято из-за того, что один из членов коллектива сдал положительный тест на коронавирус.

20 мая во время второго полуфинала песню исландских музыкантов покажут в записи, сделанной во время репетиции 13 мая.

Ранее прошедшая в финал «Евровидения» российская исполнительница Манижа Сангин (Manizha) призвала артистов чаще петь на русском. Кроме нее, в финал конкурса прошли представители Норвегии и Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая. В этом году конкурс проводится в нидерландском городе Роттердам в оффлайн-формате.

При этом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сокращены.