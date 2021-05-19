Выступление Манижи набрало миллион просмотров на канале «Евровидения»

Выступление Манижи Сангин (Manizha) набрало 1 млн просмотров на YouTube-канале «Евровидения», сообщает РИА «Новости».

На второй строчке расположилась песня Shum украинской группы Go_A с 764 тыс. просмотров, на третьей — El Diablo киприотской певицы Элены Цагрину с 569 тыс. просмотров.

Ранее российская исполнительница прошла в финал «Евровидения»: она была объявлена третьей в числе десяти финалистов конкурса, после представителей Норвегии и Израиля. Кроме того, в финал прошли Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

В финале Манижа пообещала быть более сумасшедшей, чем в полуфинале.

Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая. В этом году конкурс проводится в нидерландском городе Роттердам в оффлайн-формате. При этом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сокращены.