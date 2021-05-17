Букмекеры «Евровидения» назвали нового фаворита

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euroinvision.com

Официальные букмекеры международного песенного конкурса «Евровидение» назвали нового фаворита, передает портал EuroINvision.

На первом месте теперь оказалась Италия. Эту страну на конкурсе представляет рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni.

Таким образом, Франция, от которой на «Евровидении» выступит Барбара Прави с песней Voilà, сместилась на вторую строчку.

На третьем месте расположилась мальтийская певица Дестини Чукуньере с композицией Je me cassе.

Россиянку Маниже букмекеры поместили на 11-е место.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее Манижа Сангин (Manizha) рассказала о том, какая обстановка сложилась перед конкурсом в этом году.

По ее словам, в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нет традиционных вечеринок, чему она рада. На конкурсе артистка планирует как минимум выйти в финал.