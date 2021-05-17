Букмекеры «Евровидения» назвали нового фаворита
Официальные букмекеры международного песенного конкурса «Евровидение» назвали нового фаворита, передает портал EuroINvision.
На первом месте теперь оказалась Италия. Эту страну на конкурсе представляет рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni.
Таким образом, Франция, от которой на «Евровидении» выступит Барбара Прави с песней Voilà, сместилась на вторую строчку.
На третьем месте расположилась мальтийская певица Дестини Чукуньере с композицией Je me cassе.
Россиянку Маниже букмекеры поместили на 11-е место.
Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее Манижа Сангин (Manizha) рассказала о том, какая обстановка сложилась перед конкурсом в этом году.
По ее словам, в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нет традиционных вечеринок, чему она рада. На конкурсе артистка планирует как минимум выйти в финал.