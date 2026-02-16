Размер шрифта
Поклонники Свифт признали вину в провале Малинина на Олимпиаде

Yara Nardi/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин подвергся критике со стороны фанатов певицы Тейлор Свифт после неудачного выступления на Олимпийских играх в Италии. Об этом пишет Newsweek.

За несколько дней до старта соревнований спортсмен признался, что не слушает песни Свифт и не является ее поклонником. Поклонники певицы резко отреагировали на его слова в социальных сетях и запустили мем с «Tayvoodoo» — шутливым обозначением силы фанатской поддержки Свифт, которая будто бы могла «отомстить» фигуристу за его высказывание.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее стало известно о грядущем выступлении Малинина на показательных выступлениях на Олимпиаде.
 
