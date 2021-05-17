Филипп Киркоров поддержал Манижу на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров заявил, что поддерживает представительницу России на конкурсе «Евровидение» Манижу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льётся негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо», — сказал Киркоров.

Ранее песенный конкурс «Евровидение-2021» стартовал в нидерландском Роттердаме. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman.

До этого участники «Евровидения-2021» из Хорватии и Австралии поддержали Манижу.

Конкурс «Евровидение» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, будут сокращены.