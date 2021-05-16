Роспотребнадзор начал расследование из-за толпы на встрече с актерами «Майора Грома»

Московское управление Роспотребнадзора проводит административное расследование из-за столпотворения на встрече с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине на Лубянке.

Ведомство обращает внимание на то, что большинство посетителей мероприятия находились в помещении без масок и перчаток, безопасная дистанция не соблюдалась. Кроме того, организаторы встречи не обеспечили меры по обеззараживанию воздуха и не создали достаточный запас дезинфицирующих средств.

«Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве по новой коронавирусной инфекции <…> должностное и юридическое лицо ООО «БАБЛ» официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении», — указано в сообщении.

За нарушение установленных правил предусмотрены штраф до 150 тыс. руб. для должностных лиц и штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности сроком до 90 суток для юридических лиц. Материалы по делу будут направлены в суд.

Ранее сообщалось, что встречу с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» на основе комиксов в Центральном детском магазине на Лубянке прервали из-за слишком большого количества пришедших.