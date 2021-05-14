В ЛДПР подтвердили желание закрыть шоу Урганта

Пресс-секретарь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин в беседе с изданием «Подъем» заявил, что 14 мая пройдет последний эфир программы «Вечерний Ургант».

По словам Дюпина, шоу «уже закрыли». «Сегодня последний выпуск. Это не шутка, это все серьезно», — сказал он.

14 мая в выпуске «Вечернего Урганта» примет участие Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что у него в планах добиться закрытия шоу на Первом канале «Вечерний Ургант».

Поводом для такого решения со стороны политика стала шутка, сказанная в его адрес ведущим Иваном Ургантом. Шоумен в одном из выпусков сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда». Еще он пошутил, что «новое руководство партии придет на один созыв».

Таким образом ведущий прокомментировал новость, что лидер КПРФ может смениться.

Шоумен уже прокомментировал заявление главы ЛДПР.