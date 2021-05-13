Ургант поставил «Золотому глобусу» в пример российскую «Маску»

Шоумен Иван Ургант пошутил, что жюри американской кинопремии «Золотой глобус» необходимо брать пример с судей шоу «Маска», выходящего на российском телеканале НТВ.

Так в эфире передачи «Вечерний Ургант» он отреагировал на новость о том, что американский актер Том Круз отказался от наград «Золотой глобус» из-за «отсутствия расового разнообразия среди членов жюри».

Состав жюри «Маска», указал Иван Ургант, более разнообразен. «Потому что там представлены все: там есть и мужчины, и женщины, и представители разных национальностей, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригес, и Регина Тодоренко», — посмеялся Ургант.

Ранее глава политической партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен закрыть шоу «Вечерний Ургант». Поводом для такого высказывания со стороны политика стала шутка, сказанная в его адрес ведущим Иваном Ургантом. Телеведущий в одном из выпусков сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда».