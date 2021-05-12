Оливер Стоун обвинил США в «войне» против России

Американский режиссер Оливер Стоун считает, что Соединенные Штаты и Запад ведут кампанию против России. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война», – заявил режиссер.

По мнению Стоуна, эту «войну» начали США после выступления российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.

«Считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию», – добавил Стоун.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время Североатлантический альянс также «окружает Китай».

В 2017 году Оливер Стоун выпустил четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным». Впоследствии он заявил о холодном приеме фильма в Соединенных Штатах.