Лазарев назвал возможную причину проигрыша Манижи на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев в интервью YouTube-каналу Fametime TV назвал возможную причину проигрыша певицы Манижи Сангин (Manizha) на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Он назвал ее песни прикольными, однако усомнился, что они подходят для «Евровидения» — по мнению Лазарева, европейская аудитория может не понять смысл исполняемой на русском языке композиции Russian Woman. «Количество баллов уже будет заведомо меньше», — считает он.

Лазарев, по его словам, послал бы на «Евровидение» певицу Zivert. «Голос у нее узнаваемый, она запоминается, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку», — цитирует певца РИА «Новости».

Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах. Оба раза он занимал третье место.

«Евровидение» пройдет 18-22 мая в Роттердаме.

Полуфиналы конкурса организуют 18 и 20 мая. Победитель определится 22 мая после финальных выступлений исполнителей. Онлайн-трансляции будут начинаться в 22:00 мск.

Ранее Леонид Агутин оценил песню Манижи для конкурса «Евровидение».