Дрессировщик Михаил Багдасаров умер после коронавируса

Народный артист России Михаил Багдасаров умер в возрасте 75 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка

В Росгосцирке уточнили, что знаменитый дрессировщик хищников скончался после заражения коронавирусной инфекцией.

Михаил Багдасаров стал известен в 1979 году: в своем аттракционе «Давид Сасунский» он под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак» выводил на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов и пум.

В шоу Багдасарова также участвовали его дочь Карина и сын Артур, которые в 2003 году стали заслуженными артистами России.

В 2006 году во время шоу разъяренный тигр напал на Артура Багдасарова и нанес ему множественные ранения. Михаил Багдасаров заставил тигра отпустить сына, выстрелив из шумового пистолета. Врачи спасли и жизнь, и сильно пострадавшую руку Артура.