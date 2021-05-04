The Hatters пригрозили судом пожаловавшемуся на них клубу

Рок-группа The Hatters решила подать суд на сотрудников клуба за жалобу на дебош фронтмена коллектива Юрия Музыченко, пишет издание «Подъем».

По словам директора The Hatters Даниила Мустаева, после того, как конфликт был улажен, представители заведения якобы начали вымогать деньги у Музыченко. «Там ситуация была в том, что Юра был в состоянии алкогольного опьянения на концерте андеграундной группы и крикнул что-то. На этом конфликт был исчерпан. Но они начали нам писать во все соцсети, что этот вопрос нужно решить финансово и требовали с нас денег», — сказал Мустаев, добавив, что сейчас группа готовит исковое заявление по факту вымогательства и клеветы.

Telegram-канал Mash ранее писал, что Музыченко 2 мая устроил дебош в клубе Tago Mago в Нижнем Новгороде. Издание утверждало, что фронтмен ругался с персоналом, угрожал «раскрошить» сотрудников и «ударить ножом», а одну работницу заведения якобы схватил и долго тряс. В Twitter представитель клуба рассказывал, что в результате был сорван концерт перформера Антона Рипатти.