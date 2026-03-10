Размер шрифта
Дипломаты рассказали об условиях содержания задержанного в Швеции капитана Caffa

ТАСС: капитан задержанного Швецией судна Caffa содержится в нормальных условиях
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Российский дипломат посетил задержанного в Швеции капитана сухогруза Caffa, у которого есть российское гражданство, он содержится в удовлетворительных условиях. Отмечается, что остальные члены экипажа находятся на судне, российское посольство помогает компании-судовладельцу в снабжении команды, сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

«8 марта сотрудник консульского отдела посольства посетил капитана, условия его содержания удовлетворительные, ему предоставлены переводчик и адвокат», — уточнили в посольстве, отметив, что дипломаты внимательно отслеживают развитие ситуации с задержанным сухогрузом.

Сухогруз Caffa, экипаж которого состоит из 10 граждан РФ и одного иностранца, был задержан 6 марта. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин обратил внимание, что судно числится в санкционных списках Украины. По его словам, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом Caffa «сменил флаг с российского на гвинейский».

Позднее шведская прокуратура сообщила о допросе капитана Caffa. Россиянина подозревают в нарушении морского законодательства и предъявлении поддельных документов во время обыска сухогруза. Также шведские правоохранители считают, что мужчина мог нарушить законодательство в сфере обеспечения безопасности на кораблях.

Ранее в посольстве РФ в Швеции высказались о задержании сухогруза Caffa.

 
