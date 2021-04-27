«Колония — это не страшно»: Ефремов рассказал о жизни в тюрьме

Актер Михаил Ефремов дал первое за время своего пребывания в колонии интервью.

В беседе с изданием «СтарХит» он рассказал о жизни в тюрьме. По его словам, психологическое состояние у него хорошее, а физическое — среднее, поскольку есть болезни, которыми актер страдал и до заключения. «Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», — признался артист.

Ефремов сообщил, что в тюрьме он ходит на мероприятия, где может присутствовать в качестве зрителя или болельщика, в частности футбольные матчи. «Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — уточнил он.

«Случилась трагедия», — так оценивает актер произошедшее с ним.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 лет за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, как себя чувствует актер.