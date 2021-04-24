Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку

Компания Disney совместно с Marvel Studios работают над созданием четвертого фильма про героя комиксов Marvel Капитана Америку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сценаристами проекта выступили создатели сериала «Сокол и зимний солдат» Мальком Спеллман и Далан Муссон. Шоу транслировали на стриминговом сервисе Disney+.

Предполагается, что персонажа Сэма Уилсона по-прежнему сыграет Энтони Маки, в картине именно ему будет отведена главная роль. Но участие актеров Криса Эванса (Капитан Америка) и Себастиана Стэна (Баки Барнс) пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что на YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер финальных эпизодов супергеройского сериала «Сокол и Зимний Солдат».