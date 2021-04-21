Модельер Зайцев впервые ответил на подозрения в связи с мошенниками

Модельер Вячеслав Зайцев впервые за несколько лет появился на телевидении. Он поучаствовал в шоу журналиста Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

83-летнего Зайцева привел в студию заместитель генерального директора его Дома моды Расул Ахмедов. Модельер находился в тяжелом состоянии, но ответил на подозрения в том, что сейчас его жизнью якобы управляют мошенники. Он заявил, что держит связь с сыном и внучками и не боится, что его обманут. «Дело в том, что мы с сыном Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, мои внучки Настя, Маруся готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости, что у нас давняя вражда», — цитирует Зайцева «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что следователи проверят данные о том, что Вячеслав Зайцев мог стать жертвой мошенников.