Первый за девять лет фильм Леоса Каракса откроет Каннский фестиваль
Новый фильм Леоса Каракса «Аннетт» станет фильмом открытия 74-го Каннского кинофестиваля, сообщает Deadline.
Первый фильм Каракса, снятый на английском языке, вошел в конкурсную программу фестиваля. В мюзикле снялись Марион Котийяр и Адам Сэндлер.
Сюжет картины, трейлер которой появился 19 апреля на YouTube, разворачивается в Лос-Анджелесе. Главные герои «Аннетт» — стендапер Генри и певица Энн. Они кажутся идеальной парой, однако рождение дочери Аннетт, загадочной девочки с таинственной судьбой, меняет их жизни.
Саундтрек для фильма создала группа Sparks.
Предыдущий фильм Леоса Каракса «Корпорация «Святые моторы» в 2012 году также был презентован в Канне.
Премьера «Аннетт» запланирована на 6 июля, смогут ли на ней присутствовать зрители, пока не уточняется.
Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.
Ранее сообщалось, что Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля.