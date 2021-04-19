Первый за девять лет фильм Леоса Каракса откроет Каннский фестиваль

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Кадр из фильма «Аннетт» (2021) Кадр из фильма «Аннетт» (2021)
Кадр из фильма «Аннетт» (2021)
UGC Distribution

Новый фильм Леоса Каракса «Аннетт» станет фильмом открытия 74-го Каннского кинофестиваля, сообщает Deadline.

Первый фильм Каракса, снятый на английском языке, вошел в конкурсную программу фестиваля. В мюзикле снялись Марион Котийяр и Адам Сэндлер.

Сюжет картины, трейлер которой появился 19 апреля на YouTube, разворачивается в Лос-Анджелесе. Главные герои «Аннетт» — стендапер Генри и певица Энн. Они кажутся идеальной парой, однако рождение дочери Аннетт, загадочной девочки с таинственной судьбой, меняет их жизни.

Саундтрек для фильма создала группа Sparks.

Предыдущий фильм Леоса Каракса «Корпорация «Святые моторы» в 2012 году также был презентован в Канне.

Премьера «Аннетт» запланирована на 6 июля, смогут ли на ней присутствовать зрители, пока не уточняется.

Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.

Ранее сообщалось, что Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля.