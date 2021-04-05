Герцог Гастингс покидает сериал «Бриджертоны»

Актер театра и кино Реге-Жан Пейдж, сыгравший в сериале «Бриджертоны» герцога Гастингса, покинул проект.

Как рассказали создатели сериала на официальной странице шоу в Instagram, его герой не появится во втором сезоне «Бриджертонов». «Нам будет не хватать Саймона на экране, но он навсегда останется частью семьи Бриджертонов», — говорится в посте. «Было настоящим удовольствием и честью присоединиться к семье — это было понимание на экране и за его пределами», — поблагодарил команду и поклонников сериала Реге-Жан Пейдж в комментариях.

Премьера «Бриджертонов» состоялась на Netflix в конце 2020 года. Сюжет сериала разворачивается в Лондоне эпохи Регентства, главные герои шоу — члены семьи Бриджертонов, делающие свои первые шаги в высшем обществе.

В январе 2021 года стало известно, что «Бриджертонов» продлили на второй сезон. Производство второго сезона начнется весной 2021 года в Лондоне.