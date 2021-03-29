Фильм «Годзилла против Кинг-Конга» стал лидером российского проката

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Кадр из фильма «Годзилла против Конга» (2021) Кадр из фильма «Годзилла против Конга» (2021)
Кадр из фильма «Годзилла против Конга» (2021)
Warner Bros.

Фантастический боевик Адама Вингарда «Годзилла против Конга» возглавил российский прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Фильм об огромной горилле Конге, помогающей ученым бороться с Годзиллой, собрал в России и СНГ 445,2 млн руб.

На втором месте оказался фильм Александра Домогарова «Пальма» с Виктором Добронравовым в главной роли. Его кассовые сборы составили 92,8 млн руб.

На третью строчку опустился семейный мультфильм «Райя и последний дракон» с 76,9 млн руб.

Ранее «Райя и последний дракон» три раза подряд возглавляли прокат в России и СНГ. В последний раз, за период с 18 по 21 марта, мультфильм Walt Disney Animation Studios об ищущей последнего в мире дракона воительнице собрал 107,5 млн руб.