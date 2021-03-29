Фильм «Годзилла против Кинг-Конга» стал лидером российского проката

Фантастический боевик Адама Вингарда «Годзилла против Конга» возглавил российский прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Фильм об огромной горилле Конге, помогающей ученым бороться с Годзиллой, собрал в России и СНГ 445,2 млн руб.

На втором месте оказался фильм Александра Домогарова «Пальма» с Виктором Добронравовым в главной роли. Его кассовые сборы составили 92,8 млн руб.

На третью строчку опустился семейный мультфильм «Райя и последний дракон» с 76,9 млн руб.

Ранее «Райя и последний дракон» три раза подряд возглавляли прокат в России и СНГ. В последний раз, за период с 18 по 21 марта, мультфильм Walt Disney Animation Studios об ищущей последнего в мире дракона воительнице собрал 107,5 млн руб.