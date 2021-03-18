Решение о прокате «Черной вдовы» примут в последний момент

Глава компании Disney Боб Чапек рассказал, что решение о кинотеатральном прокате экранизации комикса «Черная вдова» будет принято в последнюю минуту в зависимости от условий, диктуемых пандемией коронавируса.

Как сообщает Deadline, об этом Чапек заявил в телеобращении на фоне парка «Диснейленд», открывающегося с ограничениями в конце апреля.

Он указал на то, что эпидемиологическая ситуация часто меняется. «Несколько недель назад кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса были закрыты. Теперь они внезапно открылись, нужно еще посмотреть, как потенциальные кинозрители отреагируют на открытие. Оставаться гибкими», — объяснил он.

Неоднократно переносившаяся премьера «Черной вдовы» запланирована на 7 мая 2021 года. Ранее в Disney заявили, что не будут устраивать премьеру «Черной вдовы» онлайн.