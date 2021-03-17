Критики неоднозначно оценили «Лигу справедливости» Зака Снайдера

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Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021) Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)
Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)
Warner Bros. Pictures

Критики дали неоднозначные оценки режиссерской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, сообщает «Би-би-си».

Так, обозревателю The Telegraph фильм понравился. «Это монумент исключительности, исключительный сам по себе», — написал Робби Колин, оценивший картину на пять из пяти звезд.

Питер Брэдшоу из The Guardian также похвалил новую версию фильма за «новую игру со светотенью, новые истории, новых второстепенных персонажей и волнующий финал».

В The New York Times, напротив, написали, что «фильм во всем стремится к большему, кроме качества, которое ему так необходимо». «Очень затянуто», — пишут о четырехчасовой картине в Digital Spy. «Фильм Зака Снайдера понравится не всем, но таких намерений у него и нет», — резюмирует Марк Кэссиди из Comic Book Movie

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Ранее Зак Снайдер показал Аквамена в очередном тизере «Лиги справедливости».