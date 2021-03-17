Критики неоднозначно оценили «Лигу справедливости» Зака Снайдера

Критики дали неоднозначные оценки режиссерской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, сообщает «Би-би-си».

Так, обозревателю The Telegraph фильм понравился. «Это монумент исключительности, исключительный сам по себе», — написал Робби Колин, оценивший картину на пять из пяти звезд.

Питер Брэдшоу из The Guardian также похвалил новую версию фильма за «новую игру со светотенью, новые истории, новых второстепенных персонажей и волнующий финал».

В The New York Times, напротив, написали, что «фильм во всем стремится к большему, кроме качества, которое ему так необходимо». «Очень затянуто», — пишут о четырехчасовой картине в Digital Spy. «Фильм Зака Снайдера понравится не всем, но таких намерений у него и нет», — резюмирует Марк Кэссиди из Comic Book Movie

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Ранее Зак Снайдер показал Аквамена в очередном тизере «Лиги справедливости».