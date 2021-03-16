Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди
Ольга Якушева
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Актер Эллиот Пейдж, совершивший трансгендерный переход, в интервью Time рассказал об удалении груди.
«Это полностью изменило мою жизнь», — сказал он.
Он пояснил, что именно операция помогла ему, наконец, узнать себя и почувствовать себя комфортно в своем теле.
Пейдж рассказал, что еще в детстве, в возрасте 9 лет, мечтал стать мальчиком и спрашивал об этом у матери.
По его словам, принять свою трансгендерность ему помогла самоизоляция из-за пандемии.
В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут и заявила о том, что находится в процессе гендерного перехода и меняет имя на Эллиота.
Ранее сообщалось, что Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time.