Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди

Актер Эллиот Пейдж, совершивший трансгендерный переход, в интервью Time рассказал об удалении груди.

«Это полностью изменило мою жизнь», — сказал он.

Он пояснил, что именно операция помогла ему, наконец, узнать себя и почувствовать себя комфортно в своем теле.

Пейдж рассказал, что еще в детстве, в возрасте 9 лет, мечтал стать мальчиком и спрашивал об этом у матери.

По его словам, принять свою трансгендерность ему помогла самоизоляция из-за пандемии.

В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут и заявила о том, что находится в процессе гендерного перехода и меняет имя на Эллиота.

Ранее сообщалось, что Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time.