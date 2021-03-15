СМИ: участницу шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали с наркотиками в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали в Москве с наркотиками участницу телешоу «Пацанки» Диану Субботину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 14 марта около 3.00 мск на улице Казакова полицейские задержали Диану Субботину. Во время личного досмотра под вязаной шапкой был обнаружен пакет с неизвестным порошком. Позже еще один пакет был найден в нижнем белье девушки.

«Исследование показало, что вещество является наркотиком, мефедроном, общей массой 0,88 грамм», — отметил источник.

На данный момент против Субботиной возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Девушку отпустили под подписку о невыезде.