Группа Little Big сделала заявление после отказа от участия в «Евровидение-2021»

Группа Little Big после отказа от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» сделала заявление и пожелала удачи новому музыканту, которому выпало шанс представлять Россию.

На официальной странице группы в Instagram артисты подтвердили, что не поедут в этом году на «Евровидение». При этом группа считает, что в РФ много талантливых и интересных исполнителей̆, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».

Музыканты рассказали, что их клип на песню UNO, которую они готовились представить на конкурсе в прошлом году, стал самым популярным на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса.

«Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! <...>Мы желаем удачи всем участникам национального отбора!» — подчеркнули артисты.

На участие в «Евровидении» от России претендовали Манижа, #2Маши и Therr Maitz. По итогам зрительского голосования на Первом канале победила певица Манижа (Manizha). На конкурсе она исполнит песню «Russian woman».