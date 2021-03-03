Продюсер «Нашествия» предложил отправить на «Евровидение» Бузову и Моргенштерна

Продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл в беседе с НСН рассказал, кого не стоило бы отправлять на международный песенный конкурс «Евровидение».

По его словам, на «Евровидении» нечего делать российским рок-музыкантам. «Рок – это музыка протеста, а «Евровидение» — это такой политический конкурс», — поделился мнением он. В шутку Маршалл предложил отправить на конкурс от страны певицу Ольгу Бузову и рэпера Моргенштерна. По его мнению, после этого артисты могли бы сразу уехать в мировое турне «без обратного заезда в Россию».

«Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие исполнители из 41 страны.

Ранее Моргенштерна предлагал отправить на «Евровидение» продюсер Иосиф Пригожин.