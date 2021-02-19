Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13485356: 1

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, документы были поданы в суд ее адвокатом Лорой Вассер.

При этом точная дата слушая по бракоразводному процессу неизвестна.

По данным TMZ, Кардашьян намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми Нортом, Сентом, Чикаго и Псаломом.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста состоялась в мае 2014 года в Италии.

Ранее стало известно, что Кардашьян вместе с сестрами покинула семейный особняк в Калабасасе, чтобы Уэст смог забрать необходимые ему вещи.