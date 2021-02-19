Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом
Ника Пикекатлет
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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Page Six.
По данным издания, документы были поданы в суд ее адвокатом Лорой Вассер.
При этом точная дата слушая по бракоразводному процессу неизвестна.
По данным TMZ, Кардашьян намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми Нортом, Сентом, Чикаго и Псаломом.
Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста состоялась в мае 2014 года в Италии.
Ранее стало известно, что Кардашьян вместе с сестрами покинула семейный особняк в Калабасасе, чтобы Уэст смог забрать необходимые ему вещи.
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