Михаила Боярского выписали из больницы в Санкт-Петербурге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сына артиста — депутата Государственной думы Сергея Боярского.

Известно, что уже 18 февраля Боярский будет играть на сцене театра Ленсовета.

Накануне Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Артист жаловался на повышенную температуру и слабость. Экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.