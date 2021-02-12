Sony опубликовала первое фото темнокожей актрисы в образе Анны Болейн

Студии Fable Pictures и Sony Pictures Television, а также канал Channel 5 опубликовали первые фото темнокожей актрисы Джоди Тернер-Смит в роли второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора Анны Болейн.

Сериал расскажет о последних месяцах жизни Болейн, ее борьбе с патриархальными устоями английского общества и за будущее ее дочери Елизаветы. «В ее истории столько современного. Я могу сопереживать ей как темнокожая женщина, ее жизнь показывает, как мало изменилось в желании общества ослабить сильных женщин, не дать им жить по их правде», — цитирует актрису Vogue.

Режиссерское место трехсерийного проекта заняла Линси Миллер («Падение в мертвые воды», «Делать деньги), сценаристкой стала дебютантка Ева Хеддервик Тернер.

Съемки «Анны Болейн» закончились в декабре 2020 года в Йоркшире. Премьера сериала состоится в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что главную роль в приквеле «Ведьмака» сыграет темнокожая актриса.