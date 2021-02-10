Россияне выбрали самую романтичную книгу

Россияне назвали самой романтичной книгой роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», сообщает пресс-служба книжного сервиса Mybook со ссылкой на собственное исследование, проведенное накануне Дня всех влюбленных.

За эту книгу отдали свои голоса более 32% опрошенных. На втором месте оказалась эпопея Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (24,6%), на третьем — повесть Александра Грина «Алые Паруса» (21,8%).

Кроме того, в рейтинг самых романтичных книг вошли книга Джоджо Мойес «До встречи с тобой», »Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Дневник памяти» Николаса Спаркса и «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн.

Десятку замыкают «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира и «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу.

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