Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Молдавии пригрозили наказывать учителей за «российскую пропаганду»

Министр Перчун пригрозил учителям за распространение «российской пропаганды»
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Министр образования Молдавии Дан Перчун пригрозил учителям наказанием за распространение «российской пропаганды». Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в республике работает большое количество учебных заведений, где преподавание ведется на русском языке. В культурном плане многие из них имеют определенные связи с российскими институтами. На протяжении многих лет эти учебные заведения старались подтвердить «мировоззрение Российской Федерации».

Однако после начала специальной военной операции Кишинев свел «к минимуму воздействие на все, что связано с российской пропагандой».

«Мы даже говорили об отмене преподавательских степеней и других инструментов», — отметил Перчун.

Он добавил, что мера будет направлена прежде всего на учителей в русских школах.

Как отметил глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович, непонятно, что конкретно попадает под определение «российская пропаганда» — система химических элементов Дмитрия Менделеева или научный эксперимент физиолога Ивана Павлова по изучению условных рефлексов у собак.

В декабре 2025 года бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло заявил, что в стране растет уровень русофобии, разделяющий население республики по этническому признаку.

Ранее Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!