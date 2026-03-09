Министр образования Молдавии Дан Перчун пригрозил учителям наказанием за распространение «российской пропаганды». Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в республике работает большое количество учебных заведений, где преподавание ведется на русском языке. В культурном плане многие из них имеют определенные связи с российскими институтами. На протяжении многих лет эти учебные заведения старались подтвердить «мировоззрение Российской Федерации».

Однако после начала специальной военной операции Кишинев свел «к минимуму воздействие на все, что связано с российской пропагандой».

«Мы даже говорили об отмене преподавательских степеней и других инструментов», — отметил Перчун.

Он добавил, что мера будет направлена прежде всего на учителей в русских школах.

Как отметил глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович, непонятно, что конкретно попадает под определение «российская пропаганда» — система химических элементов Дмитрия Менделеева или научный эксперимент физиолога Ивана Павлова по изучению условных рефлексов у собак.

В декабре 2025 года бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло заявил, что в стране растет уровень русофобии, разделяющий население республики по этническому признаку.

Ранее Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.