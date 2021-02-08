В Латвии на год запретили вещание телеканала «Россия-РТР»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) на год запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны.

Об ограничении рассказал председатель ведомства Иварс Аболиньш в Twitter. «Мы защищали, защищаем и будем защищать свое информационное пространство», — пояснил свое решение он.

В июле 2020 года НСЭСМИ начал процедуру ограничения «России-РТР» на территории Латвии из-за передачи «60 минут» о ситуации на Украине, содержание которой оценили как разжигающее ненависть.

Ранее сообщалось, что крупнейший кабельный оператор Латвии Tet с 1 февраля прекращает транслировать российские телеканалы: Первый канал, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс.