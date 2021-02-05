Минкульт даст частным театрам 50 млн рублей

Министерство культуры России планирует выделить 50 млн рублей на поддержку частных театров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, финансирование будет выделяться на конкурсной основе. Такой проект ведомство реализует впервые, деньги пойдут на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. «Планируемый объем финансирования – 50 млн руб., из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн руб., более шести грантов – на сумму до 4 млн руб.», – уточнила Ольга Любимова.

В декабре правительство России выделило 4,2 млрд руб. на поддержку киноиндустрии, кинотеатры получат деньги до 15 февраля, продюсерские компании – в апреле.