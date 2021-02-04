Умерла киновед Лидия Зайцева

Советский и российский киновед Лидия Зайцева скончалась 3 февраля на 90-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на декана сценарно-киноведческого факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Вячеслава Марусенкова.

Зайцева была мастером киноведческого отделения ВГИКа. «Это замечательный педагог, ученый, специалист, воспитавший немало выдающихся людей», — сказал декан, назвав смерть Зайцевой большой утратой для ВГИКа и киноведения в целом.

Лидия Зайцева окончила филологический факультет МГУ, после чего поступила в аспирантуру ВГИКа. С 1963 года работала во ВГИКе. Получила звание заслуженного работника культуры России, была кавалером ордена Дружбы с формулировкой «за большой вклад в развитие киноискусства». Состояла в Союзе кинематографистов России.