Умерла мать Кая Метова

Эстрадный певец, исполнитель хитов «Вспомни меня» и «Position 2» Кай Метов рассказал о смерти своей матери Светланы.

У себя в Instagram он признался, что до последнего не верил в смерть мамы. «Дорогая любимая мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать», — написал он.

56-летний Кай Метов не раз признавался, что смог реализоваться на эстраде благодаря поддержке матери. Сама Светлана Метова не имела отношения к шоу-бизнесу. Она работала няней, а после — воспитательницей в детском саду.