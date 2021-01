Постер фильма «Годзилла против Конга» подсказал дату выхода трейлера

Новый постер фильма «Годзилла против Конга» подсказал дату выхода первого трейлера, пишет портал We Got This Covered.

Поклонники обратили внимание, что на плакате написано «Trailer Sunday». Из чего был сделан вывод, что первый ролик будет опубликован в воскресенье, 24 января.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix хочет приобрести фильм «Годзилла против Конга» и готова заплатить $200 млн.

«Годзилла против Конга» — предстоящий американо-японский фантастический боевик режиссера Адама Вингарда. Премьера ожидается 20 мая 2021 года.