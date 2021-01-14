Пользователи Okko в праздники стали смотреть в два раза больше фильмов

Пользователи Okko стали смотреть больше фильмов и сериалов в новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса.

В среднем подписчики сервиса за новогодний период посмотрели по 11 фильмов, сериалов и футбольных матчей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Самыми популярными фильмами в новогоднюю ночь у россиян стали «Комета Галлея», «Непосредственно Каха» и «Гринч – похититель Рождества», сериалами — «257 причин, чтобы жить», «Друзья» и «Игра престолов», а наиболее востребованными мультфильмами – «Холодное сердце», «Холодное сердце 2» и «Щенячий патруль».

За весь праздничный период среди полнометражных кинолент российские пользователи Okko чаще всего выбирали картины «Глубже», «Непосредственно Каха» и «Комета Галлея», среди сериалов – «257 причин, чтобы жить», «Викинги» и «Отыграть назад», а среди мультфильмов – «Тролли. Мировой тур», «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2».

Любители спорта чаще всего смотрели марафон Английской Премьер-лиги на Okko Спорт, а главными играми Boxing Week стали матчи «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», «Тоттенхэм» – «Лидс» и «Челси» – «Манчестер Сити».

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