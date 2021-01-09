Mash: Бориса Грачевского подключили к аппарату ИВЛ
Марина Львова
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Художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на ИВЛ Грачевского перевели 7 января, а до этого перевели в реанимацию.
Врачи в настоящее время ввели его в медикаментозную кому. По данным СМИ, тест Грачевского на коронавирус показал отрицательный результат.
В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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