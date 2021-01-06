Джигурда хочет добиться освобождения Ефремова из тюрьмы

Актер Никита Джигурда в интервью изданию «Собеседник» рассказал, что собирается добиться освобождения из тюрьмы актера Михаила Ефремова.

Сейчас, утверждает Джигурда, он ведет подготовку к этому процессу, поскольку уверен в невиновности артиста. «Мы предоставим все документы, которые у нас не приняли в суде первой инстанции, доказывающие то, что Миша не сидел за рулем в тот роковой вечер, когда погиб Сергей Захаров», — заявил он.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

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