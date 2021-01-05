«Профессия идиотская»: Меньшиков высказался об актерской работе
Елена Арнольдова
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Актер Олег Меньшиков высказался об актерской работе во время интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».
По словам Меньшикова, спорить об актерах бесполезно, потому что можно привести множество аргументов за и против одного и того же артиста. «Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится», — считает он. «Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — заключил Меньшиков.
Актеру кино и театра Олегу Меньшикову в ноябре 2020 года исполнилось 60 лет. С 2012 года является художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой.
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