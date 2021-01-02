Актер Василий Лановой и его супруга заболели коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга народная артистка РСФСР Ирина Купченко госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По его словам, у актера два теста на COVID-19 показали положительный результат. В связи с этим было принято решение госпитализировать 86-летнего актера.

«У Василия Семеновича температура 37,5-37,8 и кашель, у Ирины Петровны пока бессимптомно», — уточнил Крок.

Он также добавил, что все спектакли с участием Ланового и Купченко будут по возможности заменены.

Ланового зрители знают благодаря таким фильмам, как «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Купченко известна по ролям в «Обыкновенном чуде», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Звезде пленительного счастья» и др.