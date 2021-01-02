На 72-м году жизни умер драматург и сценарист Олег Данилов. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на режиссера Дмитрия Астрахана.

Отмечается, что Данилов скончался в пятницу, 1 января.

Астрахан назвал сценариста удивительным и большим художником, который «поразительно чувствовал время, <...> о чем люди хотят говорить думать, чувствовать, сопереживать» и умел это преподносить в легкой форме.

Режиссер также добавил, что Данилов много помогал молодым авторам, однако никогда не желал афишировать свой вклад в их работу.

По словам Астрахана, прощание с драматургом пройдет в Минске 4 или 5 января. Позднее все желающие смогут проститься с драматургом в Санкт-Петербурге.

Данилову принадлежат сценарии таких фильмов, как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Желтый карлик», «Подари не лунный свет», «Любовь без правил» и др.