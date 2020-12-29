Умер музыкант Владимир Ефименко

На 67-м году жизни умер солист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram.

«Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры! Вечная память тебе!» — написали коллеги артиста.

Причина смерти Ефименко не называется.

Владимир Ефименко присоединился к ансамблю в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в «золотом» составе коллектива. Популярность он приобрел благодаря таким композициям, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля».

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