Избивший Прилучного бизнесмен впервые рассказал о конфликте

Бизнесмен Владимир Семенов в беседе с «Московским комсомольцем» впервые раскрыл подробности конфликта с актером Павлом Прилучным в Калининграде.

По словам Семенова, Прилучный появился в его клубе около 6 или 7 часов утра в компании двух мужчин, одного из которых Семенов знал. «Павел подошел ко мне и мы некоторое время поговорили, я предложил ему сесть за стол, выпить. Однако он что-то спросил про видеонаблюдение и попросил его выключить. Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба», — вспомнил предприниматель.

Позже Прилучный, утверждает бизнесмен, заинтересовался расположенным в клубе залом для единоборств, где началась драка. «Павел отрицательно ответил на мое предложение спарринга в перчатках, сказав что-то вроде «нет, давай как на улице», имея в виду, как я понял, уличную драку. Я ответил, что не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы», — рассказал Семенов. После этого актер якобы несколько раз махнул руками, пытаясь ударить Семенова в область головы. «Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу», — описал происходившее Семенов.

По делу об избиении Прилучного возбуждено уголовное дело. Согласно статье 112 УК РФ, виновному может грозить до трех лет лишения свободы. Владимир Семенов сам приехал в полицию и написал явку с повинной, он был допрошен в качестве подозреваемого.

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