Умерла певица Рика Зарай

Израильская певица с российскими корнями Рика Зарай скончалась на 83-м году жизни, сообщило посольство Израиля в Париже в Twitter.

Представитель посольства назвал Рику Зарай одним из самых красивых голосов Израиля на французском языке. Дипломаты выразили соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье.

Отец Рики Зарай был родом из России, мать — из Польши. В молодости она переехала из Израиля во Францию, была известна благодаря хитам Casatchok, Sans chemise, sans pantalon, Alors je chante. За более чем 50 лет творческой деятельности она выпустила 15 альбомов, десятки синглов и сборников.