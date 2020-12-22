Аксенов пообещал отреставрировать все дворцы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут отреставрированы все дворцы. Об этом пишет РИА «Новости».
«Воронцовский, ряд дворцов находится в собственности управления делами президента. По всем без исключения объектам, особенно памятникам культурного значения, ведется системная работа по их поддержанию и восстановлению», — сказал Аксенов.
По его словам, в регионе также откроются новые культурные объекты, которые археологи обнаружили на раскопках. Речь идет о пещере Таврида в Белогорском районе и античном поселении Манитра недалеко от Керчи.
Ранее сообщалось, что туристы смогут посетить в январе 2021 года дворец-замок «Ласточкино гнездо», реставрация которого завершилась в январе 2021 года.
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