«Мисс мира» Приянка Чопра показала трейлер «Белого тигра»
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Болливудская звезда и бывшая «Мисс мира» Приянка Чопра показала трейлер ленты «Белый тигр».
В «Белом тигре» Рамина Бахрани Чопра сыграла главную роль. В основу сюжета лег дебютный роман индийского писателя Аравинда Адиги, вышедший в 2008 году.
По сюжету, амбициозный, но бедный водитель пытается добиться достойной жизни и успеха. Приянка Чопра играет подругу его работодателя.
Премьера фильма на Netflix состоится 22 января.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опубликован тизер второго сезона «Бэтвумен»
— Кирилл Кяро работает перевозчиком душ в трейлере «Пассажиров»