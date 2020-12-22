«Мисс мира» Приянка Чопра показала трейлер «Белого тигра»

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Болливудская звезда и бывшая «Мисс мира» Приянка Чопра показала трейлер ленты «Белый тигр».

В «Белом тигре» Рамина Бахрани Чопра сыграла главную роль. В основу сюжета лег дебютный роман индийского писателя Аравинда Адиги, вышедший в 2008 году.

По сюжету, амбициозный, но бедный водитель пытается добиться достойной жизни и успеха. Приянка Чопра играет подругу его работодателя.

Премьера фильма на Netflix состоится 22 января.

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