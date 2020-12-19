СМИ раскрыли доходы Бузовой и Бородиной в «Доме-2»

«5 канал» рассказал о доходах ведущих телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

По данным журналистов, Ольга Бузова за работу в проекте 10 лет назад получала около $5 тыс. (366 тыс. руб.) в месяц, в настоящее время ее заработок составляет минимум $30 тыс. (2,2 млн руб.) в месяц. Притом, по версии Forbes, годовой доход звезды составляет почти $3 млн, ведь ее аккаунт в Instagram самый популярный в России.

Ксения Бородина также имеет один из самых популярных Instagram-аккаунтов в стране. Цена одного поста у нее начинается от 200 тыс. руб. Журналисты полагают, что доход ведущей от «Дома-2» составляет не менее двух млн руб. в месяц и она получает около $800 тыс. в год.

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