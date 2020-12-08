Фрэнсис Форд Коппола не будет снимать продолжение «Крестного отца»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола в беседе с The Guardian заявил, что не планирует снимать продолжение «Крестного отца».

По словам Копполы, сценарист оригинальной трилогии Марио Пьюзо оставил больше материала, чем тот, который был использован в фильмах, и по этому материалу можно снять новые фильмы. Однако сам он заниматься этим не будет. «Правами на «Крестного отца» владеет студия Paramount, они могут решить снять продолжение. Я чувствую, что свою трилогию уже завершил», — сказал Коппола, добавив, что у него есть другие дела.

5 декабря в прокат вышла обновленная версия фильма Копполы «Крестный отец 3» с началом и концовкой, которые устраивают режиссера.

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