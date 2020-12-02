Ефремов не будет просить помилования у Путина в 2020 году

Осужденный на 7,5 года лишения свободы актер Михаил Ефремов пока не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Андрея Алешкина.

По словам Алешкина, любые сообщения о том, что Ефремов уже якобы попросил о помиловании — это фейк. «В этом году мы не будем просить помилование, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело», — уточнил юрист.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области

— «Не знаю, как мне дальше жить»: Ефремов написал вдове Захарова

— Суд не согласился с жалобой Ефремова на Пашаева